In Islanda si torna a parlare di sicurezza. La disputa con la Russia e le tensioni internazionali spingono il governo a riconsiderare il rapporto con l’Unione Europea. La popolazione, abituata a un pacifismo radicato, dovrà affrontare una realtà diversa, fatta di esercitazioni militari e maggiore attenzione alla difesa. La decisione segna una svolta concreta, che potrebbe portare a un riavvicinamento con Bruxelles.

In Islanda, sentire il rumore di caccia militari che solcano il cielo o plotoni marciare per le strade è impossibile. Non esistono né soldati né caserme: un’eccezione che rende l’isola l’unico Paese Nato a non avere un esercito nazionale permanente. Per decenni, la difesa dello Stato è stata affidata ai circa 250 membri della Guardia Costiera e agli alleati, in particolare gli Stati Uniti, con cui intrattiene rapporti ufficiali fin dal 1951. Secondo un sondaggio di Gallup, condotto nella primavera del 2025, il 72% della popolazione del territorio si dice soddisfatta di questa situazione e non vorrebbe l’istituzione di forze armate. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Islanda, fine del pacifismo: l’isola ripensa alla sicurezza e si riavvicina alla Ue

