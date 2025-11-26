L’Ue contro Shein alla vigilia del Black Friday | Chiarimenti sulla sicurezza dei prodotti o ve li blocchiamo alla dogana

Dopo l’esplosione dello scandalo che in Francia ha visto vendere online bambole sessuali dall’aspetto infantile e armi, la Commissione europea ha inviato oggi una richiesta di informazioni a Shein, il colosso cinese del fast fashion. La piattaforma dovrà fornire dettagli e documenti interni che illustrino come garantisce che i minori non siano esposti a contenuti inappropriati per l’età, come l’età sia verificata e come la piattaforma impedisca la circolazione di prodotti illegali. Quella di oggi è la terza richiesta di informazioni che la Commissione invia a Shein. Le precedenti risalgono al 6 febbraio scorso e al 28 giugno 2024. 🔗 Leggi su Open.online

