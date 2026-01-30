Isee controlli Inps | cosa rischia chi lo falsifica Revoche bonus e recupero somme fino a 5 anni

L’Inps intensifica i controlli sull’Isee e mette in guardia chi tenta di falsificarlo. Chi viene scoperto può perdere bonus e benefit, con revoche che possono arrivare fino a cinque anni di recupero delle somme indebitamente percepite. Il decreto Pnrr ha rafforzato le verifiche, rendendo più difficile frodare e più facile per le autorità individuare le irregolarità.

L'arrivo dell'Isee precompilato e il rafforzamento dei controlli previsti dal decreto Pnrr segnano un cambio di passo nella gestione delle dichiarazioni economiche dei cittadini. Il nuovo sistema punta a rendere più semplice l'accesso alle agevolazioni sociali, ma allo stesso tempo introduce verifiche più stringenti per contrastare errori, omissioni e dichiarazioni non veritiere. L'Isee continua a essere uno strumento essenziale per ottenere numerose prestazioni di welfare, come l'assegno unico per i figli, le riduzioni sulle tasse universitarie, i bonus sociali, i servizi comunali e gli interventi assistenziali.

