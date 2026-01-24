Iscrizioni scolastiche 2026 27 | il genitore separato divorziato dichiara nella domanda di essere d’accordo con l’altro

Per le iscrizioni scolastiche 202627, i genitori separati o divorziati devono dichiarare il loro accordo nella domanda. La scadenza è fissata al 14 febbraio 2026. Le iscrizioni si effettuano principalmente online tramite la piattaforma Unica, mentre per la scuola dell’infanzia è possibile presentare domanda in modalità cartacea. È importante rispettare le tempistiche e seguire le procedure indicate per garantire la corretta iscrizione.

Le iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 202627 si chiuderanno il 14 febbraio 2026. Le domande vanno presentate online, attraverso la piattaforma Unica, tranne per la scuola dell’infanzia, dove è prevista la modalità cartacea. Tra le domande frequenti pubblicate dal Ministero dell’istruzione e del merito, alcune riguardano in modo specifico i genitori separati o divorziati. L'articolo Iscrizioni scolastiche 202627: il genitore separatodivorziato dichiara nella domanda di essere d’accordo con l’altro .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

