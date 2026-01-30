Ischia | sequestro di area contaminata per discarica illegale di grandi dimensioni

Le forze dell’ordine hanno sequestrato un’area di circa 300 metri quadrati a Forio, sull’isola di Ischia. Qui si trovava una discarica illegale di grandi dimensioni. Le autorità ambientali e la Guardia di Finanza hanno messo i sigilli al sito, che era stato usato per smaltire rifiuti in modo illecito. La scoperta arriva dopo settimane di controlli e si inserisce in un’operazione più ampia contro il traffico di rifiuti illegali nell’area.

A Ischia, nell’area di Forio, è stato scoperto un sito di discarica illegale di grandi dimensioni, occupante circa 300 metri quadrati, che ha portato all’immediato sequestro da parte delle autorità ambientali e della Guardia di Finanza. L’area, precedentemente utilizzata per attività agricole, è stata trasformata in un deposito abusivo di rifiuti solidi urbani, industriali e pericolosi, con materiali accumulati in maniera disordinata e senza alcun controllo. L’intervento è scattato dopo segnalazioni da parte di residenti preoccupati per l’odore persistente e per la presenza di rifiuti in zone sensibili, vicino a corsi d’acqua e a terreni coltivati. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ischia: sequestro di area contaminata per discarica illegale di grandi dimensioni Approfondimenti su Ischia Forio Ischia, scoperta discarica abusiva di rifiuti edili: sequestro e denuncia a Forio La Guardia di finanza ha scoperto una discarica abusiva di rifiuti edili a Forio d’Ischia. Ischia, vasta area trasformata in una discarica abusiva: nei guai noto imprenditore La guardia di finanza ha scoperto una discarica abusiva su tutta un’area dell’isola di Ischia. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ischia Forio Argomenti discussi: Ischia: Sequestro di area destinata allo stoccaggio dei rifiuti; Discarica abusiva a Forio d’Ischia, scatta il sequestro della GdF: trovati 860 metri cubi di rifiuti; Sequestrata a Forio d'Ischia un'area destinata allo stoccaggio dei rifiuti; Ischia, discarica abusiva scoperta dalla Guardia di Finanza: sequestrata area di 300 mq e denunciato un imprenditore. Ischia, scoperta discarica abusiva di rifiuti edili: sequestro e denuncia a ForioDiscarica abusiva scoperta a Forio, sull’isola d’Ischia: sequestrati 300 mq di terreno e due automezzi. Denunciato il titolare di un’impresa edile. 2anews.it Ischia, vasta area trasformata in una discarica abusiva: nei guai noto imprenditoreUn blitz della guardia di finanza ha portato al sequestro di una discarica abusiva sull'isola di Ischia, denunciato un noto imprenditore. I militari, in particolare, hanno sequestrato un’area abusiva ... napolitoday.it #Discarica abusiva a #Ischia: scattano sequestro e #denuncia | https://shorturl.at/ZmOnk - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.