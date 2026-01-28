Donald Trump torna a lanciare minacce all’Iran. Questa volta chiede che Teheran rinunci al nucleare e rilancia la presenza navale americana nel Golfo Persico. Il presidente statunitense invita l’Iran a sedersi subito al tavolo delle trattative, ma la risposta di Teheran è negativa. La Repubblica Islamica non sembra intenzionata a negoziare, mantenendo alzata la guardia nella regione.

In una netta escalation delle minacce all’Iran il presidente statunitense Donald Trump ha sottolineato oggi il rilancio della presenza navale Usa nella regione del Golfo Persico e minacciato la Repubblica Islamica: “Speriamo che l’Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo”, ha scritto su Truth il presidente, aggiungendo la sua condizione chiara. “ No alle armi nucleari “, questo il messaggio chiaro e netto del comandante in capo al governo del presidente Masoud Pezeshkian, una semplificazione delle richieste espresse a titolo personale dall’inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff dieci giorni fa, dopo che la sua interlocuzione con il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, fermò la mano di Washington, pronta a colpire l’Iran scosso dalle proteste di piazza e dalla repressione del regime. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trump minaccia l'Iran e chiede la rinuncia al nucleare. Ma Teheran non negozia

La tensione tra Stati Uniti e Iran cresce ancora.

Donald Trump ha avvertito l’Iran che, nel caso di ripresa del programma nucleare, potrebbe scattare un intervento militare.

