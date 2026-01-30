Il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver avuto alcuni colloqui con l’Iran di recente. Ha detto che sarebbe fantastico se si riuscisse a evitare un attacco e aprire un dialogo. Intanto, i media segnalano che Israele si sta preparando, e la situazione resta tesa.

Roma, 30 gennaio 2026 - Il presidente Donald Trump ha affermato di aver avuto colloqui con l'Iran in questi giorni. Il tycoon ha aggiunto che è pronto a proseguire questi contatti con Teheran, dopo l'ultimatum lanciato ieri. "Le ho avute e ho intenzione di continuarle", ha dichiarato Trump ai giornalisti, confermando che le unità navali statunitensi stanno puntando al Golfo Persico, auspicando però che non sia necessario ricorrere alla forza. "Sarebbe fantastico se non dovessimo attaccare l'Iran", aveva affermato in occasione della presentazione del film sulla moglie, 'Melania'. II numero uno della Casa Bianca ha ribadito le sue richieste alla Repubblica Islamica: " no al nucleare " e " stop all'uccisione dei manifestanti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran news, Trump: "Contatti con Teheran, sarebbe fantastico non doverli attaccare". Ma i media: "Manca poco, Israele si prepara"

La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire.

Secondo fonti di stampa, si ipotizza che Donald Trump e Benjamin Netanyahu abbiano concordato un'azione militare contro l'Iran, durante un incontro a Mar-a-Lago.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: L'Iran degli Ayatollah: la repressione feroce, i contatti segreti, il prezzo da pagare (di S. Silvestri, IAI); L’armata Usa attorno all’Iran, Trump chiede di studiare mosse decisive; Gaza, Trump invita Putin nel Board of Peace. Zelensky: no se c'è Mosca; Teheran: nessun contatto diretto con Usa, ma se attaccati reagiremo. Trump: nostra flotta verso Iran - Ankara annuncia l'arresto di cellula iraniana di spionaggio.

