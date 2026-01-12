Raid o guerra ibrida | le opzioni Usa-Israele Teheran minaccia | Noi risponderemo

Le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran continuano a evolversi, alimentate da diverse opzioni strategiche. La possibilità di un intervento diretto o di una guerra ibrida è al centro del dibattito internazionale, mentre Teheran avverte di risposte contundenti. La stabilità del regime iraniano rimane incerta, con la CIA che segnala la sua apparente solidità. In questo contesto, il futuro della regione appare ancora segnato da incertezze e delicatezza.

Guerra ibrida, sale la tensione Nato-Russia. L’ammiraglio Cavo Dragone ipotizza raid preventivi, l’ira di Mosca:«Irresponsabili» - Cremlino: «Passo estremamente irresponsabile, dimostra volontà dell’alleanza di un’escalation». milanofinanza.it

Italia nel mirino della guerra ibrida russa, serve un esercito di 5mila hacker: il report di Crosetto - La guerra ibrida conta altri protagonisti nel ruolo dei "cattivi": oltre a Mosca, Cina, Iran Corea del Nord. ilmessaggero.it

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Raid russi a Kiev, in100mila senza acqua e riscaldamento x.com

Il senato Usa vota la limitazione dei poteri di guerra del presidente. Venezuela, i big del petrolio chiedono garanzie a Trump. Maduro e la moglie feriti nel raid Usa facebook

