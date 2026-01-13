Il Pentagono ha comunicato a Donald Trump diverse possibilità di azione militare contro l’Iran, mentre prosegue la valutazione di soluzioni diplomatiche. La discussione si concentra su siti missilistici e il programma nucleare iraniano, in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla stabilità nella regione.

Washington, 13 gen. (Adnkronos) - Il Pentagono sta presentando al presidente americano Donald Trump una vasta gamma di opzioni di attacco nei confronti dell'Iran, mentre continua a essere valutata la strada diplomatica. Lo scrive il New York Times citando funzionari americani e spiegando che tra gli obiettivi potrebbero esserci i siti missilistici e il programma nucleare di Teheran, già colpito nella guerra dei 12 giorni a giugno. Un funzionario citato dal giornale afferma comunque che le opzioni più probabili restano un attacco informatico o un attacco contro l'apparato di sicurezza interna iraniano che sta usando la forza contro i manifestanti in piazza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, dai siti missilistici al programma nucleare: Pentagono presenta a Trump opzioni di attacco

