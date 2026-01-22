Ippodromo Caprilli deserto il bando per la gestione annuale | ora l' obiettivo è garantire le corse assegnate dal Masaf

È scaduto senza presentare offerte il bando del Comune di Livorno per la gestione dell’ippodromo Caprilli, aperto fino al 20 gennaio. L’obiettivo ora è assicurare le corse già assegnate dal Masaf, garantendo continuità e rispetto degli impegni presi. La procedura, gestita tramite il portale regionale Start, mira a trovare una soluzione stabile per la futura gestione dell'ippodromo.

Scadeva alle 10 di martedì scorso, 20 gennaio, la procedura attivata sul portale regionale Start dal Comune di Livorno per la concessione del servizio di gestione, custodia e conduzione dell'ippodromo Caprilli fino al 31 dicembre del 2026, con eventuale rinnovo per un ulteriore anno. Neanche nei.

