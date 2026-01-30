Intervista a Piergiorgio Pulixi

Piergiorgio Pulixi torna in libreria con il suo nuovo noir, “Il nido del corvo”, uscito il 13 gennaio. La storia introduce due nuovi personaggi: l’ispettrice Viola Zardi e il vice ispettore Daniel Corvo. Sono due detective molto diversi tra loro, uno più diretto e l’altro più riflessivo, ma lavorano bene insieme grazie alla loro professionalità e dedizione. Pulixi mette in scena un rapporto che funziona proprio perché i due sono così opposti, come il sole e la luna.

Il 13 gennaio è uscito il nuovo, intenso noir di Piergiorgio Pulixi, "Il nido del corvo". Nell'opera, l'autore presenta una nuova coppia di investigatori, l'ispettrice Viola Zardi e il vice ispettore Daniel Corvo, accomunati dalla loro spiccata professionalità e dall'abnegazione verso il lavoro, ma diversi come il sole e la luna per indole caratteriale; forse, è proprio per questo che il loro rapporto funziona. Ben presto, i due si troveranno ad avere estremo bisogno di farsi forza l'uno con l'altra, perché dovranno vedersela con uno spietato serial killer, che colpisce vittime dalle belle mani.

