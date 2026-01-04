Le pillole di Polly | recensione di Se i gatti potessero parlare di Piergiorgio Pulixi

Le pillole di Polly presentano una recensione di “Se i gatti potessero parlare” di Piergiorgio Pulixi. Un testo che esplora le dinamiche umane attraverso una narrazione coinvolgente, mantenendo uno stile sobrio e preciso. Questa analisi offre uno sguardo approfondito sul romanzo, evidenziando temi e caratteristiche, senza ricorrere a toni sensazionalistici o enfatici.

Non c'è niente da fare, avevano ragione gli uomini di Neanderthal. Loro, quando avevano un problema con qualcuno usavano la clava, e vinceva il migliore. Marzio Montecristo, invece, questa fortuna non ce l'ha. Quando un cliente inopportuno entra nella sua libreria specializzata in gialli, Les chats noirs, gli tocca sorridere ed essere gentile. O meglio gli toccherebbe, visto che la verità è che appena qualcuno dice una mezza parola storta gli fa una piazzata probabilmente degna di miglior causa. Lui, però, al contrario dell'uomo di Neanderthal non la passa certo liscia. Ogni volta che fa una giusta osservazione ad un cliente, magari detta con un tono un tantino veemente, si deve sorbire una lavata di capo solenne da parte della sua assistente, Patricia, che asserisce che la libreria andrebbe male per colpa del suo carattere scorbutico.

