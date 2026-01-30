L’Inter si prepara a un mese difficile, tra sfide di Champions e un rischio che può costare caro a Mourinho. Dopo il successo in coppa, i nerazzurri devono affrontare un cammino intenso: per pochi minuti erano tra le prime otto d’Europa, ma il sogno si è infranto contro il muro giallo di Dortmund. Ora, il team guarda avanti con fiducia, convinto di poter superare gli ostacoli e portare a casa altri milioni.

Il “day after“ ha un sapore agrodolce in Viale della Liberazione. Il mercoledì di coppa dell’ Inter e il quinto successo della League Phase lasciano in eredità rimpianti da una parte (per alcuni minuti i nerazzurri erano fra le prime 8 d’Europa, ma infrangere la “sacralità“ del muro giallo di Dortmund non è bastato), fiducia per i playoff e tanti milioni dall’altra. Quest’ultimo aspetto può far sorridere la proprietà americana: il passaggio del turno, infatti, porta a 71 milioni (fonte calcioefinanza.it) i ricavi Champions del club di Oaktree. Così suddivisi: 18,62 milioni di euro per la partecipazione, 23,37 milioni per la quota europea, 8,65 milioni per la quota non europea, 8,13 milioni per la posizione in classifica, 10,40 milioni per i risultati, 1 milione quale bonus playoff, un altro milione per il bonus 9°-16° posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter pronta a un mese da brivido. Rischio Mou, assalto per Diaby

I nerazzurri sono pronti a chiudere l’affare Moussa Diaby, puntando forte sull’attaccante francese.

La squadra nerazzurra lavora svelto sul mercato.

La Juventus pronta a colmare una lacuna a gennaio ma un ko non rovina i piani di Comolli. L'Inter farà davvero un sacrificio importante? E la rivoluzione può attendere...Il mercato s'avvicina, meno di un mese al via e sarà un gennaio più intenso che mai. Perché ci sono lacune, esigenze, speranze e voglia di migliorarsi per molte. Questa Serie A combattutissima è sì ... tuttomercatoweb.com

Pagina 0 | Dumfries operato, tornerà a marzo. Inter pronta a investire 25 milioni: Palestra il preferito però...MILANO - L’Inter saluta Denzel Dumfries fino a metà marzo. Ieri l’olandese è stato sottoposto a un intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la Fortius Clinic di Londra ... tuttosport.com

