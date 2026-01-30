Questa mattina l’Inter ha bloccato Diaby, ma per Perisic la strada sembra più lunga. Intanto, il club sta puntando su Dumfries, che si sta allenando alla Pinetina per prepararsi al secondo playoff. La situazione degli acquisti resta incerta, ma i nerazzurri non vogliono rinunciare a rinforzare la rosa.

All’improvviso, ecco il rinforzo: corre già alla Pinetina, circondato da scaramantica discrezione, e sarà pronto in tre settimane. Parliamo di Denzel Dumfries, fermo da inizio novembre causa problema alla caviglia che ha richiesto un intervento chirurgico e la lunga riabilitazione in Olanda. Ma le ultime notizie sono così incoraggianti da collocare in secondo piano le notizie interlocutorie - se non negative - provenienti dal mercato. Dumfries era e resta il titolare di cattedra, il maestro della fascia destra. Per il playoff di ritorno, da giocare a San Siro contro Bodo oppure Mou, dovrebbe essere disponibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter: Diaby bloccato, Perisic più lontano, ma il rinforzo è... Dumfries!

Approfondimenti su Inter Perisic

I nerazzurri sono pronti a chiudere l’affare Moussa Diaby, puntando forte sull’attaccante francese.

Fabrizio Romano fa il punto sui nerazzurri.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Inter Perisic

Argomenti discussi: Calciomercato in diretta: Napoli e Roma su Sulemana. Inter vicina a Diaby, ma Perisic si allontana; Diretta live calciomercato 29 gennaio 2026 Kolo Muani bloccato ultima mossa Juve, stop Diaby all'Inter, Sulemana tra Napoli e Roma; Le notizie di calciomercato del 28 gennaio 2026: Juventus su Norton-Cuffy, Carrasco vicino alla Roma; Inter, bivio mercato: torna Perisic o colpo Diaby?.

Muro arabo sul francese, per Ivan tutto sospeso. L’olandese però è già al lavoro alla Pinetina per giocare il secondo playoffMuro arabo sul francese, per Ivan tutto sospeso. L’olandese però è già al lavoro alla Pinetina per giocare il secondo playoff ... gazzetta.it

Inter, doppio stop: per Diaby offerta rigettata. Perisic? La risposta del Psv ad AusilioL'Inter è alla ricerca di un esterno destro in questi ultimi giorni di mercato. Ma le trattative che stava portando avanti si sono fermate ... msn.com

Biasin: "Inter, ecco il più probabile tra Perisic, Diaby e Norton-Cuffy! Henrique Mi dicono che..." - facebook.com facebook

. @Inter, al momento il @PSV non apre all'uscita di Perisic. Per Diaby manca ancora l'ok del PIF x.com