Calciomercato Inter Romano fa il punto sui nerazzurri | le ultimissime su Perisic Norton-Cuffy e Diaby 

Fabrizio Romano fa il punto sui nerazzurri. L’Inter sta lavorando intensamente per rafforzare la squadra, con aggiornamenti su Perisic, Norton-Cuffy e Diaby. La dirigenza sta cercando di chiudere alcune trattative importanti prima della fine del mercato, mentre i tifosi restano in attesa di novità ufficiali.

Romano svela nuovi dettagli sulle trattative nerazzurre.

Questa mattina l’Inter ha accelerato sui dettagli per portare Norton-Cuffy in nerazzurro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Romano: L’Inter ha presentato la prima offerta per PerisicCon la sconfitta contro il Bayern Monaco, il PSV Eindhoven ha visto svanire definitivamente le proprie chance di una qualificazione ai playoff di Champions League. La formazione olandese è stata ... passioneinter.com

Romano: Psv out, contatti per Perisic. Diaby vuole l’Inter: il punto sull’affare e cosa mancaFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha aggiornato sulle trattative di mercato dell'Inter per la corsia di destra ... msn.com

