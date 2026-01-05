Il West Ham ha ufficializzato l'acquisto di Taty Castellanos dalla Lazio, confermando la conclusione del suo trasferimento. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale che fornisce i dettagli dell’operazione. L’attaccante argentino si unisce così al club inglese, dopo aver vestito la maglia biancoceleste nella precedente stagione. Questa operazione rappresenta un importante passo nel mercato estivo del West Ham.

Castellanos West Ham, ora è ufficiale: l’attaccante ha lasciato la Lazio. Il comunicato ufficiale che rivela tutti i dettagli Attraverso il proprio sito ufficiale, il West Ham ha ufficializzato l’acquisto di Taty Castellanos dalla Lazio. Di seguito riportato il comunicato del club inglese. COMUNICATO – «Il West Ham United è lieto di annunciare l’acquisto dell’attaccante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Castellanos West Ham, ora è ufficiale: l’attaccante argentino lascia la Lazio. Il comunicato ufficiale con tutti i dettagli

