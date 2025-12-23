Infortunio Bailey buone notizie per Gasperini | gli esami hanno confermato una cosa Ecco le condizioni dell’esterno giallorosso

Infortunio Bailey, il giocatore giamaicano non ha avuto lesioni e questo sembra rappresentare una buona notizia per i giallorossi. Le ultime Arrivano notizie rassicuranti da Trigoria per la Roma, che può tirare un primo sospiro di sollievo dopo lo stop di Bailey nella gara contro la Juventus. L’infortunio di Bailey aveva subito fatto scattare l’allarme . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Infortunio Kelly, brutte notizie per la Juventus: gli esami strumentali hanno confermato una cosa. Ecco quando rientrerà il difensore

Infortunio Dybala, brutte notizie per la Roma: gli esami strumentali hanno confermato le prime sensazioni. Ecco quanto dovrà stare fermo l'argentino

