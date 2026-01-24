Influenza K nuovo picco a febbraio Bassetti | Paracetamolo? Non riduce la durata dei sintomi

L'influenza K potrebbe registrare un nuovo picco a febbraio, secondo il virologo Matteo Bassetti. Pur in calo, i casi della forma influenzale continuano a preoccupare, mentre l’utilizzo del paracetamolo come trattamento non sembra ridurre la durata dei sintomi. È importante monitorare l’andamento dell’epidemia e seguire le indicazioni delle autorità sanitarie per una gestione efficace.

«Potrebbe anche esserci un nuovo picco nel mese di febbraio, non lo escluderei». Se i casi di influenza K sono in diminuzione, il virologo Matteo Bassetti non esclude che ci possa essere una risalita. E questo perché il sistema attuale, che passa attraverso le segnalazioni dei medici di medicina generale, "non intercetta tutti i malati che si curano da soli a casa". Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? E quale farmaco è più indicato usare per le cure? Le risposte del direttore della Clinica di Malattie infettive dell'Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova. Ascolta: Influenza K, nuovo picco in arrivo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

L’influenza: picco dei contagi, sintomi e cos'è la variante KL'influenza di stagione colpisce frequentemente, con sintomi come febbre, tosse, dolori muscolari, brividi e mal di testa.

