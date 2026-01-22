Influenza K Italia nuovo picco spaventoso Bassetti categorico | Ecco cosa fare

L’influenza stagionale in Italia sta raggiungendo nuovi picchi, suscitando preoccupazioni tra le autorità sanitarie. Nonostante alcuni segnali di miglioramento, gli esperti raccomandano prudenza e misure preventive. Bassetti, tra i principali specialisti, sottolinea l’importanza di adottare comportamenti corretti per limitare la diffusione. È fondamentale rimanere informati e seguire le indicazioni ufficiali per tutelare la salute pubblica in questa fase delicata.

L'andamento dell'epidemia stagionale sembra mostrare i primi segni di cedimento, ma gli esperti invitano a non abbassare la guardia. Nonostante l'ultimo report del Ministero della Salute stimi circa 773mila nuovi contagi nell'ultima settimana analizzata, portando il computo totale a 8,4 milioni di casi, il quadro resta estremamente fluido. A lanciare l'allarme è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, secondo cui i dati ufficiali potrebbero essere incompleti. «I dati sono certamente in diminuzione, anche se dobbiamo dire una cosa, che questi sono i dati che arrivano dai medici di medicina generale.

