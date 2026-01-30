Indennità di reversibilità | casi in cui l’Inps non può rivalersi sul beneficiario

La Corte di Cassazione ha chiarito un punto importante per chi riceve la pensione di reversibilità. L’Inps non può chiedere indietro le somme già pagate se non ha prima sospeso ufficialmente il pagamento. Questo significa che, in certi casi, i beneficiari non devono preoccuparsi di rimborsi automatici, a meno che non venga effettuata una sospensione reale del denaro.

La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale per i titolari di pensione di reversibilità: l’Inps non può chiedere il rimborso di somme già erogate se non ha prima attivato una sospensione effettiva del pagamento. La decisione, emessa con la sentenza n. 33054, risolve un contenzioso che riguarda una pensionata che, dopo più di dieci anni, si è trovata a dover restituire migliaia di euro per aver omesso di comunicare i propri redditi tramite il modello RED. Il caso è nato da una serie di passaggi amministrativi che hanno portato l’Istituto a revocare la prestazione senza che il versamento fosse stato interrotto sul piano concreto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Cassazione ha stabilito che l’Inps non può chiedere indietro i soldi della pensione di reversibilità in alcune circostanze precise.

Negli ultimi tempi si registrano numerosi casi di pensionati che l’Inps invita a restituire somme percepite, spesso per errori o fraintendimenti.

REVERSIBILITÀ 2026: TAGLI NASCOSTI! Ecco Chi Perde DAVVERO

