I pensionati a cui l' Inps sta chiedendo indietro i soldi | i casi si moltiplicano

Negli ultimi tempi si registrano numerosi casi di pensionati che l’Inps invita a restituire somme percepite, spesso per errori o fraintendimenti. Un esempio è quello di un pensionato che ha ricevuto 379 euro lordi per una comparsa cinematografica, ma si è visto chiedere indietro oltre 21.000 euro. Questa situazione evidenzia le difficoltà e le complicazioni legate ai controlli e alle procedure di recupero delle somme percepite indebitamente.

Ha ricevuto trecentosettantanove euro lordi per fare la comparsa in un film. Ma l'Inps gli ha chiesto di restituirne oltre 21mila, praticamente un anno di pensione. È la storia – finita davanti al giudice del lavoro – di un pensionato con Quota 100 che nel 2021 ha fatto il figurante in Vermiglio.

