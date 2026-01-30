Pensione reversibilità quando Inps non può chiedere indietro i soldi
La Cassazione ha stabilito che l’Inps non può chiedere indietro i soldi della pensione di reversibilità in alcune circostanze precise. La decisione arriva dopo diverse controversie e chiarisce quando il diritto alla reversibilità rimane intatto, anche in presenza di errori o pagamenti indebitamente percepiti. La sentenza definisce limiti chiari, proteggendo i pensionati da richieste di restituzione ingiustificate.
Il diritto alla pensione, come quella di reversibilità, non è incondizionato. La Cassazione, con la sentenza n. 33054 di poche settimane fa, ha fissato un principio cardine per i titolari di questo specifico trattamento e, più in generale, per tutti i beneficiari di prestazioni previdenziali collegate al fattore reddito. Inps ha il potere di revocare la pensione — e recuperare le eventuali somme non dovute — per mancata comunicazione dei redditi. Ma può farlo soltanto se, prima, dispone una sospensione effettiva del pagamento. Questo vuol dire che, in termini pratici, non basta una lettera di avviso o una comunicazione formale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Approfondimenti su Inps Reversibilità
Pensione a rischio, senza i dati a febbraio l?Inps può tagliare l?assegno (e chiedere i soldi indietro)
La situazione delle pensioni in Italia è in evoluzione.
Hai una pensione? Attento a questi errori: Inps può chiederti indietro i soldi
INPS 2026: Quando NON devi restituire nulla anche se te lo chiedono!
Ultime notizie su Inps Reversibilità
Argomenti discussi: Pensione di reversibilità, cambia l'importo dell'assegno: ecco le novità in arrivo; Pensione di reversibilità: guida completa 2026; Pensione Reversibilità 2026: Tabella Tagli e Limiti Reddito; Pensione di reversibilità, nel 2026 cambiano importi e soglie per l'assegno: chi rischia tagli e riduzioni.
Pensione ai superstiti, da quella di reversibilità all’indiretta: chi ne ha diritto e quanto spetta nel 2026Reversibilità e pensione indiretta tutelano coniugi, figli e altri familiari dopo un decesso. Requisiti contributivi, percentuali, limiti di reddito e domanda Inps: le regole aggiornate ... corriere.it
Pensione di reversibilità 2026: tagli fino al 50%, nuove regole INPS e importi aggiornatiScoprimoa le nuove regole 2026 su pensione di reversibilità: limiti reddituali, tagli percentuali e rivalutazioni INPS per importi e quote familiari. alfemminile.com
Si propone di aiutare anziana per sottrarre la pensione di reversibilità: denunciato 58enne #Cronaca #anziana #denuncia #inganno #muffa #pensione #raggiro - facebook.com facebook
Reversibilità al coniuge separato con figlio disabile a carico • La reversibilità della pensione spetta al coniuge separato con un figlio disabili a carico x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.