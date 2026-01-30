La Cassazione ha stabilito che l’Inps non può chiedere indietro i soldi della pensione di reversibilità in alcune circostanze precise. La decisione arriva dopo diverse controversie e chiarisce quando il diritto alla reversibilità rimane intatto, anche in presenza di errori o pagamenti indebitamente percepiti. La sentenza definisce limiti chiari, proteggendo i pensionati da richieste di restituzione ingiustificate.

Il diritto alla pensione, come quella di reversibilità, non è incondizionato. La Cassazione, con la sentenza n. 33054 di poche settimane fa, ha fissato un principio cardine per i titolari di questo specifico trattamento e, più in generale, per tutti i beneficiari di prestazioni previdenziali collegate al fattore reddito. Inps ha il potere di revocare la pensione — e recuperare le eventuali somme non dovute — per mancata comunicazione dei redditi. Ma può farlo soltanto se, prima, dispone una sospensione effettiva del pagamento. Questo vuol dire che, in termini pratici, non basta una lettera di avviso o una comunicazione formale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensione reversibilità, quando Inps non può chiedere indietro i soldi

Approfondimenti su Inps Reversibilità

La situazione delle pensioni in Italia è in evoluzione.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

INPS 2026: Quando NON devi restituire nulla anche se te lo chiedono!

Ultime notizie su Inps Reversibilità

Argomenti discussi: Pensione di reversibilità, cambia l'importo dell'assegno: ecco le novità in arrivo; Pensione di reversibilità: guida completa 2026; Pensione Reversibilità 2026: Tabella Tagli e Limiti Reddito; Pensione di reversibilità, nel 2026 cambiano importi e soglie per l'assegno: chi rischia tagli e riduzioni.

Pensione ai superstiti, da quella di reversibilità all’indiretta: chi ne ha diritto e quanto spetta nel 2026Reversibilità e pensione indiretta tutelano coniugi, figli e altri familiari dopo un decesso. Requisiti contributivi, percentuali, limiti di reddito e domanda Inps: le regole aggiornate ... corriere.it

Pensione di reversibilità 2026: tagli fino al 50%, nuove regole INPS e importi aggiornatiScoprimoa le nuove regole 2026 su pensione di reversibilità: limiti reddituali, tagli percentuali e rivalutazioni INPS per importi e quote familiari. alfemminile.com

Si propone di aiutare anziana per sottrarre la pensione di reversibilità: denunciato 58enne #Cronaca #anziana #denuncia #inganno #muffa #pensione #raggiro - facebook.com facebook

Reversibilità al coniuge separato con figlio disabile a carico • La reversibilità della pensione spetta al coniuge separato con un figlio disabili a carico x.com