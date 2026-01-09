Grok limita la generazione di immagini con l’IA dopo le critiche sui contenuti sessuali

X ha deciso di restringere l’uso delle funzionalità di creazione e modifica delle immagini di Grok, il chatbot di intelligenza artificiale di xAl. Questa misura è stata adottata in risposta alle critiche riguardanti contenuti sessuali generati dall’IA e alle minacce di sanzioni da parte delle autorità del Regno Unito. La decisione mira a garantire un uso più responsabile e conforme alle normative vigenti.

X ha deciso di limitare drasticamente l’uso della funzione di creazione e modifica delle immagini di Grok, il chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da xAl, dopo che il Regno Unito ha minacciato di bloccare e sanzionare la piattaforma. Da ora, come annunciato direttamente dall’account ufficiale di Grok, «la generazione e la modifica delle immagini sono limitate agli abbonati »: la stragrande maggioranza degli utenti quindi non può più usare lo strumento, che resta accessibile solo a chi ha un abbonamento e ha fornito dati personali. Migliaia di immagini ritraevano donne e minori in modo sessualmente esplicito. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Grok limita la generazione di immagini con l’IA dopo le critiche sui contenuti sessuali Leggi anche: IA, Grok ammette falle nei sistemi di sicurezza: generate immagini sessualizzate su minori Leggi anche: Ora su Grok puoi ancora spogliare le immagini, ma solo a pagamento: la decisione di Musk Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. «Deepfake» e donne spogliate da Grok, c'è un modo per inibire l'utilizzo improprio delle foto personali ai chatbot?; Donne spogliate su Grok, il mondo si indigna: ma è problema aperto; Perché l’India è così arrabbiata con Elon Musk: l’ultimatum da 72 ore; Immagini illegali di Grok: possibile indagine UE su X. Ue, limitare immagini Grok AI a abbonati non cambia la nostra posizione - Tuttavia, limitare la generazione e la modifica delle immagini agli utenti abbonati non cambia la nos ... msn.com

Grok genera immagini su X solo per gli abbonati - A partire da oggi, solo gli abbonati possono generare immagini su X con Grok, mentre non c'è nessuna limitazione per le versioni web e mobile. msn.com

Passo indietro di X su Grok, genererà immagini solo per gli abbonati - La sua modalità 'Spicy' è stata utilizzata per creare e diffondere immagini sessualmente esplicite e violente, anche di minori. eunews.it

Ho letto con attenzione l’inchiesta pubblicata oggi su Il Fatto Quotidiano e devo dirlo chiaramente: questa cosa mi spaventa davvero. In meno di un secondo, Grok è in grado di spogliare una persona senza il suo consenso. E non parlo in astratto: potrebbe farl - facebook.com facebook

Probabilmente vi sarete già accorti, ma tra ieri e oggi, 2 gennaio 2026, su X si vedono numerosi post in cui si chiede a Grok di modificare immagini. E la cosa, come accade sempre in questi casi, si è evoluta in maniera molto rischiosa. Partiamo dall'inizio. Il 24 x.com

