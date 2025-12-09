L' Ue indaga su Google per uso contenuti editori per l' IA La replica | si rischia di ostacolare l' innovazione in un mercato competitivo

La Commissione europea ha avviato un’indagine antitrust per verificare se Google abbia violato le norme Ue sulla concorrenza utilizzando, per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, i contenuti degli editori online e i video caricati su YouTube. Bruxelles punta ad accertare se Google abbia falsato la concorrenza imponendo condizioni contrattuali ingiuste a editori e creatori di contenuti, oppure. 🔗 Leggi su Feedpress.me

