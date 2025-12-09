L' Ue indaga su Google per uso contenuti editori per l' IA La replica | si rischia di ostacolare l' innovazione in un mercato competitivo
La Commissione europea ha avviato un’indagine antitrust per verificare se Google abbia violato le norme Ue sulla concorrenza utilizzando, per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, i contenuti degli editori online e i video caricati su YouTube. Bruxelles punta ad accertare se Google abbia falsato la concorrenza imponendo condizioni contrattuali ingiuste a editori e creatori di contenuti, oppure. 🔗 Leggi su Feedpress.me
L’Ue indaga ancora su Google: la proposta del colosso di Mountain View
Antitrust indaga su IA firmata Google
Ue indaga Google per intelligenza artificiale, tensioni con gli Usa Vai su X
UE indaga Google: AI e uso dei contenuti online sotto accusa - facebook.com Vai su Facebook
L'Ue indaga su Google per l'uso di contenuti degli editori per l'IA - Nel mirino dell'antitrust anche l'uso di materiali da YouTube. Lo riporta ansa.it
