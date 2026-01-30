Indagine su sparatoria di Pretti | due agenti federali al centro del dibattito dopo pubblicazione filmato dell’incidente

Una sparatoria a Minneapolis ha riacceso il dibattito sulla polizia federale negli Stati Uniti. La CNN ha diffuso il video dell’ultimo minuto di vita di Alex Pretti, un infermiere ucciso in circostanze ancora da chiarire. Due agenti federali sono finiti sotto accusa, e l’immagine del momento di caos ha fatto il giro dei media, alimentando le discussioni sull’uso della forza e sulla responsabilità delle forze dell’ordine.

Un'immagine scattata in un momento di caos ha scosso l'opinione pubblica negli Stati Uniti: il video dell'ultimo minuto della vita di Alex Pretti, un infermiere di Minneapolis, è stato analizzato dalla CNN con esiti che hanno acceso un dibattito acceso intorno all'uso della forza da parte delle forze federali. L'uomo, 42 anni, è stato ucciso durante un'azione di controllo di massa avvenuta la scorsa settimana in centro città, quando era già a terra, disarmato, e non presentava alcun pericolo immediato. I fatti emergono con chiarezza dallo studio dei filmati: due agenti federali, uno della Border Patrol e uno della Customs and Border Protection, hanno preso un ruolo centrale nella dinamica che ha portato alla morte.

