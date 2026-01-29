Alex Pretti si scontrò con gli agenti federali 11 giorni prima della sparatoria mortale

Nuovi video mostrano come Alex Pretti si scontrò con gli agenti federali undici giorni prima della sparatoria mortale. Le immagini sono state diffuse nelle ultime ore e riaccendono il dibattito negli Stati Uniti sulla morte dell’infermiere di 37 anni. In quel giorno, Pretti avrebbe avuto un alterco con le forze dell’ordine, ma finora non era stato chiaro cosa fosse successo prima della tragedia finale. La vicenda tiene ancora banco e alimenta le polemiche sulla condotta degli agenti e sulla gestione di quei momenti.

Nuovi video emersi in queste ore riaccendono il dibattito americano sulla morte di Alex Pretti, l'infermiere di terapia intensiva di 37 anni ucciso da agenti della U.S. Border Patrol. Le immagini mostrano un violento confronto avvenuto undici giorni prima della sparatoria mortale, durante una protesta a Minneapolis contro le operazioni federali. I filmati, diffusi ieri sera, documentano un alterco risalente al 13 gennaio: Pretti, ripreso mentre urla contro veicoli federali, colpisce con due calci il fanale posteriore di un SUV — una Ford Expedition con luci rosse e blu lampeggianti — danneggiandolo.

