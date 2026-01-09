Portland agenti federali feriscono due persone | ancora spari dopo Minneapolis

Nelle ultime ore, negli Stati Uniti si sono registrati nuovi episodi di tensione, con agenti federali che hanno ferito due persone a Portland. Questo episodio segue la recente morte di una donna a Minneapolis, causata da un agente dell'Ice, alimentando preoccupazioni e proteste nel paese. La situazione evidenzia le persistenti tensioni tra le forze dell'ordine e la popolazione, in un momento di crescente sensibilità pubblica.

(Adnkronos) – Dopo la morte di una donna per mano di un agente dell'Ice a Minneapolis, è alta tensione in Usa. Oggi due persone sono rimaste ferite in una sparatoria che ha coinvolto agenti federali a Portland, nell'Oregon. Il dipartimento di polizia della città ha riferito in un comunicato che un uomo e una donna . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

