Questa mattina si sono incontrati gli agenti di Moussa Diaby e i rappresentanti del fondo Pif, che controlla il Manchester City. L’Inter sembra deciso a portare il francese a Milano e sta lavorando per arrivare a un accordo. Nei prossimi giorni si attendono novità.

L’Inter sta avanzando con decisione verso l’acquisto di Moussa Diaby, dopo un incontro tra gli agenti del giocatore francese e rappresentanti del fondo Pif, il principale proprietario del Manchester City. L’incontro, avvenuto a gennaio 2026, ha segnato un passo concreto nella trattativa che da mesi coinvolge il club nerazzurro, alla ricerca di un rinforzo di alto livello per il centrocampo. Il trasferimento, tuttora in fase di negoziazione, si inserisce in un contesto di rinnovamento tattico e strategico voluto dal direttore sportivo Simone Inzaghi, che cerca di rafforzare la squadra per affrontare con maggiore equilibrio le competizioni europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incontro tra rappresentanti di Diaby e fondo Pif su possibile accordo con l’Inter

L’Inter aspetta ancora una risposta dal fondo PIF per chiudere l’affare di calciomercato.

Diaby fa parlare di sé: il suo possibile trasferimento all’Inter sta scuotendo il mercato.

