Diaby fa parlare di sé: il suo possibile trasferimento all’Inter sta scuotendo il mercato. Intanto, si pensa anche a un affare tra Juventus e Kolo Muani, ma ancora niente di deciso. Nella nostra consueta puntata di Super Blitz, vi aggiorniamo sulle trattative più calde di oggi.

Nuova puntata di Super Blitz, il nostro appuntamento quotidiano con le principali trattative di giornata. Il mercato dell’Inter si accende all’improvviso, con Marotta e Ausilio che hanno messo gli occhi su Moussa Diaby, esterno francese dell’Al-Ittihad che ha già dato l’ok al club nerazzurro. Intanto la Juve prova a risolvere il rebus attaccante, mentre il Como mette a segno un altro colpo in prospettiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Diaby accende il mercato dell’Inter. Juve-Kolo Muani, affare possibile?

La sessione di mercato della Juventus si aggiorna con nuove voci su possibili arrivi e partenze.

Kolo Muani potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus.

