L’Inter aspetta ancora una risposta dal fondo PIF per chiudere l’affare di calciomercato. Finora non c’è stato l’ok ufficiale, e la trattativa resta in sospeso. I dirigenti nerazzurri sperano in una svolta, ma il tempo stringe.

Inter News 24 Calciomercato Inter, per portare a termine la trattativa è necessario anche l’ok del fondo PIF! Manca ancora risposta. L’intreccio tra Milano e l’Arabia Saudita si fa sempre più fitto. Il calciomercato invernale dell’ Inter ruota attorno a un nome che scalda i cuori della tifoseria, ma che deve scontrarsi con le complesse dinamiche diplomatiche e finanziarie del Medio Oriente. Al centro della scena c’è Moussa Diaby, l’ala francese di proprietà dell’ Al-Ittihad, pronto a tutto pur di tornare protagonista nel calcio europeo. Ecco il punto della situazione secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, manca l’ok del fondo PIF: problemi nella trattativa?

Approfondimenti su Calciomercato Inter

Il calciomercato dell’Inter ha subito un cambiamento significativo con la decisione di chiudere le trattative per Inzaghi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Calciomercato Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per Frattesi: le ultime notizie

Ultime notizie su Calciomercato Inter

Argomenti discussi: Inter, Diaby ha detto sì: contatti per chiudere con l'Al-Ittihad, cosa manca; Romano: Psv out, contatti per Perisic. Diaby vuole l’Inter: il punto sull’affare e cosa manca; Calciomercato, news e trattative in diretta LIVE; Diretta live calciomercato 23 gennaio 2026 En Nesyri vicinissimo alla Juve, Perisic torna all'Inter, Balotelli all'Al-Ittifaq.

Inter, per Diaby manca l'ok del fondo Pif. Le news di calciomercatoPer l’esterno d’attacco francese dell’Al-Ittihad manca il via libera del fondo Pif: l’Inter ha già un accordo sull’ingaggio, che Diaby si ridurrebbe rispetto a quello attuale da 12 milioni con il club ... sport.sky.it

Calciomercato Inter, più Diaby che Perisic e Asllani può andare in TurchiaL'Inter è in trattativa con l'Al Ittihad per Moussa Diaby, ala francese classe '99. Per La Gazzetta dello Sport l'ex Leverkusen. tuttomercatoweb.com

Calciomercato in diretta: Inter vicina a Diaby, Roma su Fortini x.com

Calciomercato #Inter a sorpresa spunta il nome di #Diaby dell’Al Ittihad per la fascia destra. Le trattative sono in corso per un prestito con diritto di riscatto a circa 40 milioni di euro. Il calciatore ha già accettato la destinazione. - facebook.com facebook