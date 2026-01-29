Calciomercato Inter manca l’ok del fondo PIF | problemi nella trattativa?

L’Inter aspetta ancora una risposta dal fondo PIF per chiudere l’affare di calciomercato. Finora non c’è stato l’ok ufficiale, e la trattativa resta in sospeso. I dirigenti nerazzurri sperano in una svolta, ma il tempo stringe.

Inter News 24 Calciomercato Inter, per portare a termine la trattativa è necessario anche l’ok del fondo PIF! Manca ancora risposta. L’intreccio tra Milano e l’Arabia Saudita si fa sempre più fitto. Il calciomercato invernale dell’ Inter ruota attorno a un nome che scalda i cuori della tifoseria, ma che deve scontrarsi con le complesse dinamiche diplomatiche e finanziarie del Medio Oriente. Al centro della scena c’è Moussa Diaby, l’ala francese di proprietà dell’ Al-Ittihad, pronto a tutto pur di tornare protagonista nel calcio europeo. Ecco il punto della situazione secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sky Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com

