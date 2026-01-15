Si apre il Sigep la Fipe-Confcommercio riminese guida il confronto sul futuro dei pubblici esercizi

Si apre il Sigep, il principale evento dedicato alle eccellenze dell’artigianato dolciario e del settore del caffè. Per Fipe-Confcommercio Rimini, rappresenta un’occasione importante di confronto e aggiornamento sul futuro dei pubblici esercizi, offrendo uno spazio di dialogo e riflessione sulle sfide e opportunità del settore. Un appuntamento riconosciuto a livello internazionale, che rafforza il ruolo delle imprese locali nel panorama globale.

