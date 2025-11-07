Operaio precipita da un' altezza di 4 metri | nuovo grave incidente sul lavoro in Abruzzo

Nuovo grave incidente sul lavoro in Abruzzo dove giovedì un operaio è caduto da una impalcatura in un cantiere edile di un'abitazione privata a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo.L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa 4 metri, come riferisce l'Ansa, riportando un politrauma. È. 🔗 Leggi su Chietitoday.it