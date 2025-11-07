Operaio precipita da un' altezza di 4 metri | nuovo grave incidente sul lavoro in Abruzzo
Nuovo grave incidente sul lavoro in Abruzzo dove giovedì un operaio è caduto da una impalcatura in un cantiere edile di un'abitazione privata a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo.L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa 4 metri, come riferisce l'Ansa, riportando un politrauma. È. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Giù il lucernario, un operaio precipita nel vuoto per otto metri: 43enne grave a Montegranaro - facebook.com Vai su Facebook
Valfornace, operaio precipita da 5 metri: nuovo infortunio sul lavoro in un cantiere della ricostruzione post sisma - X Vai su X
Precipita da un silos a 10 metri d’altezza, operaio di 47 anni muore sul colpo a Rovigo - Tragedia sul lavoro nel Rodigino: un operaio di 47 anni è morto precipitando da un silos alto dieci metri alla Cooperativa Produttori di Mais di San Martino ... Segnala fanpage.it
Operaio precipita da un silos: nuova vittima sul lavoro - Un operaio è morto nel pomeriggio cadendo da un silos da un’altezza di circa dieci ... Riporta thesocialpost.it
Operaio cade da un silos a Rovigo e muore, fatale il volo nel vuoto di 10 metri: seconda vittima nel Polesine - Incidente sul lavoro in provincia di Rovigo, un operaio è morto dopo essere caduto da un’altezza di circa dieci metri. Lo riporta virgilio.it