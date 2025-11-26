Altro incidente in monopattino nel Comasco | 22enne grave ad Asso

Grave incidente stradale ad Asso nella serata di martedì 25 novembre 2025. Intorno alle 19 un giovane di 22 anni è rimasto coinvolto in un sinistro mentre viaggiava a bordo di un monopattino in via Romagnoli. La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara, ma l’impatto è stato subito valutato come. 🔗 Leggi su Quicomo.it

