Incidente nel Milanese cade con il monopattino elettrico | è in gravissime condizioni

Un uomo di 31 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto con il monopattino elettrico a Basiano, nel Milanese. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e i soccorritori hanno portato subito l’uomo in ospedale. Le sue condizioni sono preoccupanti. Sul posto sono arrivati anche gli agenti per ricostruire la dinamica.

Incidente a Basiano (Milano): un uomo di 31 anni è caduto mentre si trovava su un monopattino elettrico. Ha sbattuto violentemente la testa a terra. Le sue condizioni sono gravissime.

