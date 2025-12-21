Brutto incidente nel Milanese | ciclista in gravissime condizioni Arriva l' elisoccorso
Grave incidente a Cisliano, piccolo comune a ovest di Milano. Un ciclista è stato travolto da un'auto lungo la strada provinciale 226, all'altezza di Cascina Manzola Casa Cantoniera. Grave incidente nel MilaneseL'incidente è avvenuto alle 10 di domenica e sul posto l'Agenzia regionale emergenza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Incidente nel Milanese, ciclista di 25 anni investito e ucciso nella notte
Leggi anche: Ciclista travolta da un camion nel Milanese: donna rischia di perdere una gamba per l'incidente
Scontro in bicicletta: grave ciclista, rianimato in strada - Brutto incidente ieri intorno alle 14, in via Leonardo da Vinci, la strada provinciale che collega Lamporecchio con Vinci. lanazione.it
Brutto incidente con 3 veicoli coinvolti alla seconda rotatoria di Sannicandro sp236.. Soccorritori sul posto - facebook.com facebook
Brutto incidente in via Coriano a Rimini #Rimini #Cronaca x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.