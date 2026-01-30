Basiano 31enne cade col monopattino e sbatte la testa | è gravissimo

Un uomo di 31 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto con il monopattino questa mattina sulla strada provinciale 207 a Basiano. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito a terra, battendo violentemente la testa. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno trasportato il ferito in codice rosso in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

L'incidente è accaduto in mattinata sulla strada provinciale 207 in territorio del comune di Basiano. Secondo una primissima ricostruzione degli agenti di polizia locale, sul posto per i rilievi, non vi sarebbero altri mezzi coinvolti. All'improvviso l'uomo, che viaggiava sul marciapiede, avrebbe perduto il controllo del mezzo rovesciatosi sull'asfalto.

