Incidente camion-automedica sulla Palermo-Agrigento le vittime sono una paziente 95enne e due sanitari

Un incidente grave si è verificato questa mattina sulla strada Palermo-Agrigento. Un camion e un’auto medica si sono scontrati, causando la morte di tre persone. Tra le vittime ci sono la paziente di 95 anni, Giovanna Oddo, e due sanitari, Gaspare Lo Giudice di 48 anni e Giuseppe Badalamenti di 66. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, e le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire cosa sia successo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato

I tre morti nell'incidente stradale sulla Palermo-Agrigento sono la paziente in dialisi Giovanna Oddo, 95 anni, e due sanitari: Gaspare Lo Giudice, di 48 anni, e Giuseppe Badalamenti di 66. Tutti viaggiavano sull'automedica che si è scontrata a Misilmeri con un camion, il cui conducente è rimasto illeso. Oltre ai sanitari del 118 e al personale dell'Anas, sono intervenuti tre squadre della Polstrada di Lercara Friddi e i vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Incidente camion-automedica sulla Palermo-Agrigento, le vittime sono una paziente 95enne e due sanitari Approfondimenti su Palermo Agrigento Scontro tra un camion e un'automedica sulla Palermo-Agrigento: tre morti. Le vittime sono due sanitari e un paziente in dialisi Un incidente grave si è verificato questa mattina sulla strada tra Palermo e Agrigento. Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra camion e automedica: morti 2 sanitari e un paziente in dialisi Un grave incidente si è verificato questa mattina sulla Palermo-Agrigento, quando un camion si è scontrato con un’autoambulanza. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Palermo Agrigento Argomenti discussi: Impatto tremendo tra auto e camion sulla Statale a Fondo: in due all'ospedale; Ferriere, con l'auto contro un camion: 72enne all'ospedale; Incidente stradale tra San Severo e San Paolo: scontro tra ambulanza e Doblò, ci sono feriti; Incendio a Milano, la fila di ambulanze intervenute. Incidente tra automedica e camion sulla Palermo-Agrigento: morti sanitari e pazienteIncidente frontale sulla Palermo?Agrigento: violento impatto tra camion e automedica a Bolognetta, interventi in corso per viabilità e rilievi. notizie.it Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra camion e automedica: morti 2 sanitari e un paziente in dialisiIncidente oggi sulla alermo-Agrigento tra un camion e un’automedica: 3 morti. Le vittime sono un paziente dializzato e due soccorritori che viaggiavano a bordo della vettura. fanpage.it In un incidente sulla Palermo-Agrigento tra un camion e un'auto sono morte tre persone. Le vittime dell'incidente sono gli occupanti di un'automedica: sono morti un paziente dializzato e due soccorritori. Lo scontro è avvenuto nel territorio di Misilmeri, in cont - facebook.com facebook In un #incidente sulla #Palermo- #Agrigento tra un camion e un'auto sono morte 3 persone. Lo scontro è avvenuto nel territorio di Misilmeri. Il traffico sulla statale è bloccato. Le vittime sono gli occupanti di un'automedica: un paziente dializzato e 2 soccorritor x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.