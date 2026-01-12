Incentivi Ue imprese italiane indietro | l’analisi di Vincenzo Vinciguerra project manager di fondi europei

Nel 2025, le imprese italiane mostrano ancora una bassa partecipazione ai fondi europei a gestione diretta. Lo evidenzia l’analisi di Vincenzo Vinciguerra, project manager esperto in fondi UE, docente universitario e consulente con anni di esperienza nel settore. Questa situazione evidenzia la necessità di rafforzare le strategie di accesso e di informazione per le imprese italiane, al fine di sfruttare appieno le opportunità offerte dai programmi europei di finanziamento.

Nel 2025 le imprese italiane restano ancora ai margini dei fondi europei a gestione diretta. È quanto emerge dall’analisi di  Vincenzo Vinciguerra, project manager certificato a livello nazionale, docente a contratto In Project Management  dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  e consulente con esperienza decennale nei programmi UE e nella finanza agevolata. Secondo i più recenti dati della  Commissione Europea, l’Italia continua a partecipare con difficoltà ai programmi come  Horizon Europe, LIFE, Erasmus+ e Creative Europe, intercettando una quota significativamente inferiore rispetto ad altri Paesi. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

