Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Napoli pubblica l’Avviso pubblico per la concessione di incentivi economici a favore delle micro e piccole imprese, nell’ambito della Legge 266, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico locale, favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e rafforzare il tessuto produttivo cittadino. L’Avviso ha una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro e si rivolge a imprese già costituite e imprese costituende, operanti in settori strategici per l’economia urbana, tra cui innovazione, artigianato, manifattura leggera, servizi alla persona, economia creativa e commercio di prossimità qualificato, escludendo i comparti già fortemente saturi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incentivi alle micro e piccole imprese: pubblicato l’Avviso pubblico finanziato dai fondi ex L. 266/97

Leggi anche: Comuni, nuovo avviso pubblico dell’Anci: incentivi per le imprese giovanili under 35

Leggi anche: Commercio: dalla Regione 12 milioni alle micro, piccole e medie imprese del Piemonte

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Beni strumentali - Nuova Sabatini; Polizze catastrofali obbligatorie, differito al 2026 l’obbligo assicurativo per le micro e piccole imprese che richiedono incentivi pubblici; Bando ISI 2025: crescono gli incentivi per le aziende; Contributi a Fondo perduto per il Turismo: tutti i Bandi Aperti di Invitalia per il 2026.

Niente aiuti per le imprese dal 2026 senza polizza catastrofale e Durc - Polizza catastrofale e regolarità contributiva diventano le condizioni essenziali per partite Iva e imprese che vogliono ricevere incentivi pubblici. msn.com

Bando Efficientamento Energetico per le imprese del FVG, incentivi anche all’accumulo - Incentivi FESR per l'efficientamento energetico delle imprese nel Friuli Venezia Giulia. rinnovabili.it