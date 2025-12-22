Incentivi alle micro e piccole imprese | pubblicato l’Avviso pubblico finanziato dai fondi ex L 266 97
Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Napoli pubblica l’Avviso pubblico per la concessione di incentivi economici a favore delle micro e piccole imprese, nell’ambito della Legge 266, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico locale, favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e rafforzare il tessuto produttivo cittadino. L’Avviso ha una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro e si rivolge a imprese già costituite e imprese costituende, operanti in settori strategici per l’economia urbana, tra cui innovazione, artigianato, manifattura leggera, servizi alla persona, economia creativa e commercio di prossimità qualificato, escludendo i comparti già fortemente saturi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Comuni, nuovo avviso pubblico dell’Anci: incentivi per le imprese giovanili under 35
Leggi anche: Commercio: dalla Regione 12 milioni alle micro, piccole e medie imprese del Piemonte
Beni strumentali - Nuova Sabatini; Polizze catastrofali obbligatorie, differito al 2026 l’obbligo assicurativo per le micro e piccole imprese che richiedono incentivi pubblici; Bando ISI 2025: crescono gli incentivi per le aziende; Contributi a Fondo perduto per il Turismo: tutti i Bandi Aperti di Invitalia per il 2026.
Niente aiuti per le imprese dal 2026 senza polizza catastrofale e Durc - Polizza catastrofale e regolarità contributiva diventano le condizioni essenziali per partite Iva e imprese che vogliono ricevere incentivi pubblici. msn.com
Bando Efficientamento Energetico per le imprese del FVG, incentivi anche all’accumulo - Incentivi FESR per l'efficientamento energetico delle imprese nel Friuli Venezia Giulia. rinnovabili.it
Incentivi alle imprese: tutti i bandi regionali aperti - 0: una selezione dei bandi regionali ancora attivi destinati alle micro e piccole medie imprese. msn.com
Sono disponibili nuovi incentivi per sostenere le operazioni di aggregazione aziendale, finalizzate ad accrescere la dimensione e la competitività delle imprese siciliane. La misura, a valere sul Fondo Sicilia (Gestione Separata), si rivolge a micro, piccole e me - facebook.com facebook
Apre oggi il #bando #disegni + 2025 che offre #agevolazioni a sostegno delle #MPMI per la valorizzazione dei disegni e #modelli unioncamere.gov.it/comunicazione/… Dalle ore 12.00 di oggi le micro, piccole e medie #imprese possono presentare le doman x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.