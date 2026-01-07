Incendio domestico a Orzinuovi | anziana paralizzata muore intossicata dal fumo

Nella mattinata di mercoledì 7 gennaio, un incendio domestico ha causato la morte di una donna di 75 anni a Orzinuovi, in provincia di Brescia. L'anziana, paralizzata, è rimasta vittima di un'intossicazione da fumo all’interno della sua abitazione. L’intervento dei vigili del fuoco ha tentato di contenere i danni, ma purtroppo non è stato possibile salvare la donna.

Tragedia all'alba in un'abitazione del centro. Una donna di 75 anni ha perso la vita nella mattinata di mercoledì 7 gennaio all'interno della sua casa a Orzinuovi, in provincia di Brescia. Il decesso è avvenuto in seguito a un incendio sviluppatosi durante la notte, che non le ha lasciato scampo. Le prime ricostruzioni: rogo partito dalla camera da letto. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, le fiamme sarebbero state innescate da una sigaretta rimasta accesa. L'incendio avrebbe avuto origine nella camera da letto, dove la donna si trovava al momento dell'accaduto.

