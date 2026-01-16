Incendio in cucina Paola muore intossicata dal fumo

Un incendio in una cucina di Santa Maria Nuova di Bertinoro si è verificato ieri sera, provocando la morte di Paola Zavalloni, 71 anni. La donna è rimasta vittima di un’intossicazione da fumo mentre preparava la cena. L’incidente si è verificato in via Ceredi alle 19.30, e le cause sono ancora in fase di accertamento. La tragedia evidenzia i rischi legati agli incendi domestici.

Forlì, 15 gennaio 2026 – Tragedia alle 19.30 in via Ceredi a Santa Maria Nuova di Bertinoro. Una donna, Paola Zavalloni (del 1952) è morta a causa del fumo che s'è sprigionato nella sua cucina mentre lei stessa stava preparando la cena. A dare l'allarme è stata la figlia. Pochi minuti dopo sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri della stazione di Bertinoro e della Compagnia di Meldola. Sanitari e militari dell'Arma hanno aperto la porta dell'abitazione per cercare di aerare l'ambiente, ma non sono riusciti subito ad entrare a causa della densissima concentrazione fumosa che s'era determinata nell'ambiente casalingo.

