In Ucraina negoziati in stallo e gelo estremo Emergency | Qui si pensa a sopravvivere a meno 20 gradi

In Ucraina la situazione resta difficile. Le negoziazioni sono ferme e il freddo estremo si fa sentire, con temperature che scendono fino a meno 20 gradi. Emergency racconta che la gente sopravvive come può, concentrata sui bisogni più urgenti. Il responsabile della missione in loco dice che, nonostante la speranza di tornare alla normalità, le persone pensano soprattutto a come affrontare il giorno per giorno.

🔗 Leggi su Fanpage.it

