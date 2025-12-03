Ucraina trattative per la fine della guerra in stallo | Non è un vero negoziato Putin non arretra

"Putin ha solo ribadito i suoi obiettivi irremovibili", commenta a Fanpage.it il diplomatico esperto di Russia Gould-Davies. La politologa Stanovaya: "Non è un tavolo negoziale, Putin vuole solo una pace separata con Trump”. L’Ucraina "ha un disperato bisogno di pace, ma non può ritirarsi dai suoi territori", spiega il deputato della Rada Goncharenko, che aggiunge: "Putin lo sa benissimo, insiste perché sceglie la guerra". 🔗 Leggi su Fanpage.it

