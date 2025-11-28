Guerra Ucraina-Russia continuano i negoziati di pace Putin | Le truppe di Kiev si ritirino nel Donbass news in diretta

Le notizie di oggi sulla guerra tra Ucraina e Russia: proseguono i negoziati per trovare un accordo su un piano di pace, ma Mosca chiede la resa delle truppe di Kiev nel Donbass. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guerra in Ucraina, Tajani: "Trump farà di tutto per tregua, vuole Nobel per la Pace"

#Putin sul piano di pace #Usa per la fine della guerra in #Ucraina: "Può costruire base per accordi futuri, siamo pronti a discuterne seriamente"

Guerra Ucraina-Russia, continuano i negoziati di pace, Putin: "Le truppe di Kiev si ritirino nel Donbass", news in diretta - Le notizie di oggi sulla guerra tra Ucraina e Russia: proseguono i negoziati per trovare un accordo su un piano di pace, ma Mosca chiede la resa delle ...

Guerra Ucraina-Russia, proseguono trattative sulla pace ma Putin avverte: "Cessate il fuoco solo se ucraini si ritirano dal Donbass", news in diretta - Proseguono le trattative: Mosca nelle scorse ore ha fatto una prima apertura, parlando di un "processo ...

Guerra Ucraina, Trump: i russi stanno facendo concessioni a Kiev. Rutte: «La guerra potrebbe finire entro il 2025». Cremlino: ci piacerebbe - Donald Trump difende l'operato di Steve Witkoff, dopo la diffusione da parte di Bloomberg della trascrizione della telefonata tra il suo inviato speciale e Yuri Ushakov, il consigliere diplomatico di ...