In ricordo di Pamela Mastropietro, ancora si cercano risposte. A otto anni dalla sua morte, molte domande restano senza risposta. Lo Stato non ha ancora affrontato pienamente le verità di quella vicenda. La memoria di Pamela rimane viva tra familiari, amici e chi ha seguito quella tragica storia.

Otto anni dopo il 30 gennaio 2018, Pamela Mastropietro continua a porre una domanda che lo Stato non ha ancora avuto il coraggio di affrontare fino in fondo. Non una domanda emotiva. Una domanda politica, giudiziaria, civile. Per l’omicidio di Pamela è stato condannato in via definitiva all’ergastolo Innocent Oseghale con le accuse di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Solo lui. Ed è proprio questo il punto. Un solo colpevole per Pamela Mastropietro. L’orrore di ciò che è stato fatto al corpo di una ragazza di diciotto anni non nasce nel vuoto. Non nasce dal nulla. Non nasce realisticamente da un solo uomo isolato, senza contesto, senza rete, senza prima e senza dopo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - In ricordo Pamela Mastropietro un “Sentiero di luce” e troppe domande che chiedono risposta

