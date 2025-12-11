Castelfranco Emilia al Dadà arriva il collettivo Sotterraneo con ' Overload'

Modenatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Dadà di Castelfranco Emilia ospita il collettivo Sotterraneo con lo spettacolo

La Stagione di Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia prosegue domenica 14 dicembre alle ore 20.30 con OVERLOAD di Sotterraneo. Premio Ubu 2018 come Spettacolo dell’anno e Premio Best of Be Festival (Birmingham), il lavoro sfida direttamente lo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica