Santa Marinella beccato con hashish e cocaina in casa | pusher in manette

A Santa Marinella, un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri durante un controllo e successiva perquisizione domiciliare, trovandolo in possesso di hashish e cocaina. L'operazione si inserisce in un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta sul territorio.

Santa Marinella, 11 dicembre 2025 – I carabinieri della Stazione di Santa Marinella hanno arrestato un cittadino italiano di 33 anni a seguito di un’attività di controllo seguita da una perquisizione domiciliare. Nel corso dell’operazione, i militari hanno rinvenuto 69 g di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 78 g di hashish, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una somma in contanti pari a 1.400 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. All’interno dell’abitazione sono stati inoltre trovat i due televisori da 55 pollici, risultati oggetto di furto denunciato il 12 novembre scorso presso gli uffici della stessa Stazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

