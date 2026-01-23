Milano Cortina sui caselli di Aspi illuminazione tricolore Per primo Venezia Nord sulla A27 – Il video

Su alcuni caselli di Autostrade per l’Italia, tra cui Venezia Nord sulla A27, è stata installata un’illuminazione tricolore in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Questa iniziativa mira a rafforzare il legame tra la rete autostradale e l’evento internazionale, sottolineando il ruolo della mobilità nel contesto delle grandi manifestazioni sportive e culturali.

(Agenzia Vista) Venezia, 21 gennaio 2026 La rete di Autostrade per l'Italia diventa parte integrante dello scenario Olimpico e Paralimpico Invernale, tingendosi di tricolore. Da oggi, la stazione di pedaggio di Venezia Nord, porta d'accesso verso le sedi delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sarà dotata di installazioni luminose permanenti ispirate al tricolore italiano. L'iniziativa, che nei prossimi giorni interesserà anche le stazioni di Belluno sulla A27, Arcoveggio sulla A13 e i principali ingressi autostradali di Milano (Sud, Est e Nord), segna l'avvio delle attività del Gruppo per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

