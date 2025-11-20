Parità di genere certificata sul lavoro in Lombardia raddoppiano le aziende virtuose
Milano, 20 novembre 2025 – Nel giro di un anno la Lombardia ha fatto un vero e proprio balzo sul fronte della parità di genere nei luoghi di lavor o: i siti certificati dall’Ente italiano di Normazione Uni sono più che raddoppiati, segnando un incremento del 127,8%. A luglio 2025, nella regione si contano 7.708 realtà che hanno ottenuto l’attestazione, a fronte delle 3.394 di luglio 2024. Una crescita che segna una forte accelerazione delle politiche di inclusione: uno sforzo collettivo, trainato in particolare dal mondo degli enti Con Uni. Lo strumento utilizzato è UniPdr 125, che definisce le linee guida per la certificazione della parità di genere nelle organizzazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
La #parità di genere sui luoghi di lavoro e le #certificazioni "no gap": i passi avanti in #Lombardia e in provincia di #Varese Vai su Facebook
Parità e violenza di genere: domani #18novembre al @cnel_it l'iniziativa "La comunità che salva" promossa da #FaiCisl e @TerraVivaCisl con studenti e testimonianze dal mondo del lavoro Si terrà domani 18 novembre nella Sala Marco Biagi del Cnel dalle Vai su X
Parità di genere certificata sul lavoro, in Lombardia raddoppiano le aziende virtuose - Milano, 20 novembre 2025 – Nel giro di un anno la Lombardia ha fatto un vero e proprio balzo sul fronte della parità di genere nei luoghi di lavoro: i siti certificati dall’Ente italiano di Normazione ... Secondo ilgiorno.it
Parità di genere sul lavoro, aumentano certificazioni in Abruzzo - Sono 487 in Abruzzo i siti produttivi certificati con UNI PDR 125, la certificazione volta a ridurre il divario di genere nei luoghi di lavoro, oltre il 25% in più rispetto a settembre 2024 (387). Lo riporta ansa.it
L’agenzia Direzione Lavoro certificata per la Parità di Genere: un traguardo costruito negli anni - 2025 In un mercato del lavoro in profonda trasformazione, le Agenzie per il Lavoro sono chiamate non solo a rispondere al cambiamento, ma a guidarlo. Secondo adnkronos.com