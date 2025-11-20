Milano, 20 novembre 2025 – Nel giro di un anno la Lombardia ha fatto un vero e proprio balzo sul fronte della parità di genere nei luoghi di lavor o: i siti certificati dall’Ente italiano di Normazione Uni sono più che raddoppiati, segnando un incremento del 127,8%. A luglio 2025, nella regione si contano 7.708 realtà che hanno ottenuto l’attestazione, a fronte delle 3.394 di luglio 2024. Una crescita che segna una forte accelerazione delle politiche di inclusione: uno sforzo collettivo, trainato in particolare dal mondo degli enti Con Uni. Lo strumento utilizzato è UniPdr 125, che definisce le linee guida per la certificazione della parità di genere nelle organizzazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parità di genere certificata sul lavoro, in Lombardia raddoppiano le aziende virtuose