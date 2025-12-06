Un viaggio da gustare con calma scivolando sull’acqua da Luxor ad Assuan a bordo di una imbarcazione storica
Q uando Agatha Christie concepì il plot di Assassinio sul Nilo, viaggiava in Egitto su una lenta imbarcazione da crociera che suggerì all’autrice uno dei racconti più celebri e contribuì a rendere intramontabile il fascino di una vacanza sul fiume, se non il più lungo del mondo senz’altro il più ricco di storia. La collezione di Tutankhamon è ora esposta al Grande Museo Egizio a Giza X Leggi anche › Viaggio in Egitto, in crociera sul Nilo come Agatha Christie Il placido ritmo del Nilo. Il suo ritmo generativo, quel suo uscire fuori dagli argini al comando della luna e ricoprire di fertile limo le pianure circostanti è oggi dettato dalla diga di Assuan e dal grande lago Nasser che ne controllano lo straripare. 🔗 Leggi su Iodonna.it
